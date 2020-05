Cerezo: «Gasp lavoro eccellente da anni. Fonseca ha qualità»

Toninho Cerezo, ex giocatore di Roma e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Toninho Cerezo, ex giocatore di Roma e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sull’Atalanta e sulla compagine giallorossa:

«Eccellente, soprattutto per la gestione del gruppo. Chi mantiene due, tre anni un allenatore riesce ad avere risultati. Abbiamo fatto visita all’Atalanta, Gasperini fa un lavoro eccellente da anni. Squadra offensiva, baricentro alto, cercano il gol».

ROMA – «Fonseca ha le qualità per allenarla. Conosco Dzeko dai tempi del Manchester City: giocatore di personalità forte. La tifoseria della Roma per me rimarrà indimenticabile. È una cosa indescrivibile. Dopo la finale di Coppa Campioni che perdemmo ai rigori in 70mila cantavano “Grazie Roma”».