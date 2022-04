Cerri Cagliari, siamo all’addio: due squadre interessate all’attaccante

L’attaccante di proprietà del Cagliari, in prestito al Como, Alberto Cerri è conteso da due squadre della serie cadetta

Alberto Cerri, attaccante di proprietà del Cagliari e in prestito al Como in questa stagione, ha concluso anzitempo per infortunio la sua stagione dove ha timbrato il cartellino in 9 occasioni.

Come riporta La Provincia di Como la sua situazione riguardo il futuro è tutt’altro che semplice. Il Como vorrebbe tenerlo con sé ma sa che il Cagliari difficilmente aprirà ad un nuovo prestito secco e piuttosto vorrebbe cedere il giocatore. Sull’attaccante però ci sono anche gli occhi della neopromossa in Serie B Bari, che vorrebbe puntare su di lui per tentare subito un doppio salto di categoria.