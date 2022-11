Cessione Atletico Madrid, dalla Spagna: il club è in vendita!

Cessione Atletico Madrid, in Spagna sono sicuri: il club colchonero è stato messo in vendita. La situazione

Come riferito da El Desmarque, l’Atletico Madrid sarebbe stato messo in vendita e la società sarebbe pronta a valutare offerte in entrata.

Il prezzo di vendita sarebbe stato fissato sui 1350 milioni di euro, di cui una parte servirebbero per ripagare i debiti che il club colchonero è arrivato a contrarre negli ultimi anni.