Cessione Napoli, De Laurentiis: «Opzione mai presa in considerazione»

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha smentito le voci su un possibile cessione del club partenopeo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato delle voci sull’ipotetica cessione del club partenopeo smentendole categoricamente. Le sue parole riportate da Il Mattino.

CESSIONE NAPOLI – «Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È una opzione che non ho mai preso in considerazione. Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell’aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa».