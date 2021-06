Cessione Salernitana, il sindaco Napoli: «Pronti ad iniziative legali»

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, tuona in merito alla cessione della Salernitana: ecco le dichiarazioni sulla confusa vicenda

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, tuona in merito alla cessione della Salernitana dal suo profilo Facebook.

«Ribadiamo ancora una volta una verità indiscutibile più volte espressa in queste settimana di attenta valutazione della situazione. La Salernitana deve giocare la Serie A conquistata sul campo. Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno il Comune di Salerno è pronto, oltre a continuare a far sentire la sua ferma voce, anche ad iniziative legali ed istituzionali in ogni sede».