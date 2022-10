Cessione Sampdoria, Lanna: «Vorrei restare a lungo. Stankovic? Spero che...»

Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato della cessione del club e non solo: le dichiarazioni sui blucerchiati

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato della cessione del club e non solo in occasione dell’inaugurazione sodalizio blucerchiato di Sant’Olcese.

STANKOVIC – «Spero che il cambio allenatore serva, io sono molto ottimista perché di Stankovic ho iniziato a parlarne a metà settembre per trovare un’alternativa visto che i risultati non arrivavano. L’ho conosciuto e credo molto in lui, credo sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto, forse poteva arrivare anche prima ma è ancora in tempo per risalire».

CESSIONE SAMPDORIA – «Spero di rimanere a lungo, magari con un’altra proprietà. Diciamo che speriamo che qualcosa succeda per tutti, per la Sampdoria perché stiamo faticando».

