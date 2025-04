Champions League: Arsenal 20a semifinalista diversa delle ultime 10 stagione, l’Inter può imitare la Juventus

Balzano all’occhio alcuni dati relativi alle squadre qualificate nella top 4 della Champions League negli ultimi anni. Le statistiche nel dettaglio

Negli ultimi 21 anni di Champions League sono diverse le regole che la Uefa ha modificato alla competizione per cercare di migliorare lo spettacolo del torneo: dal formato, cambiato in due occasioni dal 2003-2004, alle regole di qualificazione alle varie fasi della competizione.

Che il risultato sia stato o meno raggiunto nell’arco dell’attuale stagione che ha visto il nuovo format a 36 squadre prendere piede, sta al singolo spettatore dirlo, attraverso la propria soggettiva opinione a riguardo, ma inevitabilmente quella di questa stagione non sarà l’ultima modifica che la competizione presenterà da qui al futuro più prossimo.

Intanto, è un altro dato che potrebbe far riflettere la confederazione europea su come modificare ulteriormente il regolamento per portare varietà al torneo.

Con le qualificazioni in semifinale di Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter e Barcellona, infatti, la massima competizione europea ha avuto modo di “accogliere” in semifinale, la 20a squadra differente delle ultime 10 stagioni.

Una statistica non troppo entusiasmante in quanto alla varietà delle partecipanti del torneo, che sui 40 posti disponibili dalla stagione 2015/2016, ha visto variare solo il 50% delle poltrone valevoli l’accesso alla finale.

Dato che migliora leggermente se parliamo, invece, delle finali, in cui su un massimo di 20 partecipanti diverse, se ne sono susseguite ben 12 dalla stessa stagione.

Fanno parte della statistica, ovvimente Inter e Juventus, che, invece, dalla stagione 2014/2015 hanno preso parte, in totale, a 3 delle 11 finali della Champions, con i bianconeri protagonisti di un’altra statistica, che la stessa Inter, in caso di passaggio del turno contro il Barcelona, potrebbe replicare.

La Juventus, infatti, insieme e City, Liverpool e Real Madrid, è tra le 4 squadre ad aver disputato almeno 2 finali nell’arco di 3 anni dalla stagione 2014/2015, 5 con l’Atletico Madrid anticipando al 2013/2014 il conteggio.

Una statistica che letta in un certo modo può evidenziare la durata massima di un ciclo vincente, rimanendo all’apice dello stesso, con il Real unica squadra a vincere 3 volte consecutive la competizione e il Liverpool che è stata la sola altra squadra a conquistare consecutivamente l’accesso alla finale, insieme al Real, riusciendo 2 volte nell’impresa.

Un dato, quello delle finali consecutive, che perde “punti” se dal conteggio si considerano solo le edizioni con il nuovo sistema di classificazione delle fasce, in cui la prima è occupata dalle squadre vincitrici dei migliori 8 campionati o le eventuali vincenti delle competizioni europee.

In questo caso il Real non è riuscita a ripetersi nella vittoria o nella conquista della finale, anche complice un ciclo in chiusura con Zidane e quindi forse non del tutto dovuto alla nuova regola; mentre l’impresa è riuscita al Liverpool che nel 2017-2018, stagione di applicazione, conquista la finale perdendo contro il Real, per poi, nell’edizione seguente, vincere la Coppa dalle grandi orecchie, superando il Tottenham in finale.

Ma nelle ultime 21 stagioni, quante squadre hanno raggiunto la semifinale?

Se negli ultimi 10 anni sono state solo 20 le squadre a conquistare il posto nella top-4 della Champions League, dal 2003-2004, anno del cambio di formato con un’unica fase a gironi e fase ad eliminazione diretta a 16 squadre, sono 25 le squadre ad aver raggiunto il penultimo turno della competizione.

Un dato ancor più basso in proporzione, di quello delle ultime 10 stagioni, che potrebbe rappresentare un miglioramento nella varietà della competizione dato, forse, da una maggiore competitività delle squadre partecipanti oltre che, magari, da un sistema di incroci che permette un maggior numero di variazioni nelle qualificate alla fase eliminazione diretta.

Dato appoggiato dal numero di accessi alla semifinale dall’edizione 2017/2018, quella della regola della prima fascia citata in precedenze per intenderci, che su 32 posti disponibili cambia per ben 18 occasioni le protagoniste, con apparizioni di Roma, Tottenham (poi finalista), Lione, Lipsia, Villarreal e Milan.

Quante squadre hanno mantenuto il dominio dalla stagione 2003/2004?

Come detto sono 25 le squadre che hanno preso parte alle semifinali dalla stagione 2003-2004, aperta dalla partecipazione alla penultima fase del torneo di Chelsea, Deportivo La Curuña, Monaco e Porto, con quest’ultimo vincitore del torneo sotto la guida di José Mourinho, nella finale contro i francesi.

Di queste solo il Chelsea ha replicato l’accesso in top-4 negli anni successi, con i Blues in semifinale in 5 delle prime 6 edizioni dell’allora “nuova” Champions League, ma in finale solo nel 2007-2008, quando ai rigori lo United conquistò la coppa, ritardando di 4 anni l’appuntamento alla squadra londinese.

Manchester United che è di fatto la quarta squadra, dopo Milan e Liverpool, a creare una sorta di dominio nella Champions in quegli anni, con rossoneri e Reds che si concedono una vittoria a testa tra 2004-2005 e 2006-2007, negli scontri diretti e i Red Devils che dopo la semifinale del 2006-2007 e la vittoria nella stagione seguente, accedono in finale nelle stagione 2008-2009 e 2010-2011, perdendo entrambe le volte contro il Barcellona, all’inizio dell’era Guardiola.

Doppia finale in 3 anni che hanno conquistato altre 7 squadre da quel momento, con il Real solita protagonista, ad essere riuscita 2 volte e che prende il primo posto anche nella speciale classifica di qualificazioni consetive in semifinale, ripetendo per 10 volte il risultato dell’anno precedente (in due diversi filoni), ma tutte dalla stagione 2010-2011 in poi.

Impresa riuscita 5 volte al Barcelona e 4 al Bayern Monaco, 3 al Chelsea, 2 a United, Psg, City e Milan e una sola volta a Liverpool e Atletico Madrid, per un totale di 32 volte dalla stagione 2003-2004.

Il numero non cambia, ma con distribuzione differente, se ad essere contate sono le qualificazioni in semifinale per 2 volte in 3 anni, ad un anno di distanza dalla prima presa in considerazione, con Juve e Inter che compaiono in classifica al posto del Psg.

Infine, per 17 volte una squadra è riuscita a conquistare la semifinale dopo 3 anni dalla prima (NB. per prima si intende nel conteggio), con il Real Madrid ancora protagonista con i suoi 6 gettoni e accompagnata da altre 6 squadre in questa statistica: Psg, Arsenal, Bayern con 2, Chelsea con 3 e Liverpool e United con 1.

Conclusioni

Con quella di quest’anno si apre una nuova fase della storia della Champions League che sin dal primo momento è stata presentata come una rivoluzione fondamentale a dare più partite e varietà alla competizione.

L’obiettivo è forse stato centrato, almeno in parte, con l’Arsenal prima novità ed un tabellone che ha visto diverse squadre apparire per la “prima volta”, per lo meno recenti, della fase ad eliminazione diretta di Champions League, di Europa League o di Europa Conference League.

Ma nonostante tutto sono, e siamo, certi che la Champions League possa rimanere l’emblema della massima competizione calcistica. Quella che con la sua musichetta, fa innamorare ogni bambino, pronto a replicare al parco, o al campetto, o in un videogioco, il proprio beniamino, ma anche a canticchiarla avanti alla tv, ogni martedì o mercoledì sera, prima di vedere in campo la sua squadra del cuore, per sognare di veder vincere, almeno una volta nella vita, quel trofeo dalle grandi orecchie.