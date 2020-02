Champions League: dagli ottavi verrà premiato il Man of the Match – FOTO

Riparte la Champions League in tutto il suo fascino: grandi sfide nell’andata degli ottavi di finale. Il Liverpool vola a Madrid, dove affronterà l’Atletico di Diego Simeone, mentre nell’altra sfida di giornata si affrontano Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

Farà il suo esordio, negli ottavi di finale, il premio da consegnare al Man of the Match al termine di ogni gara.

UEFA will present a new Man of the Match award at UEFA Champions League knockout matches – starting today 😍👌 pic.twitter.com/5vH3m3Dlpt

— Football Transfer (@Footy_Transferr) February 18, 2020