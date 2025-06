UEFA Champions League 2024/25: Dembélé Miglior Giocatore, Doué Miglior Giovane avanti a Yamal

Ousmane Dembélé è stato nominato Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2024/25. Il francese del Paris Saint-Germain ha segnato 8 gol e fornito 6 assist, contribuendo in modo determinante alla vittoria per 5-0 del PSG contro l’Inter nella finale di ieri sera.

Dembélé ha ricoperto un ruolo fondamentale nel sistema di gioco di Luis Enrique, agendo come falso nueve e pressando attivamente la difesa avversaria. La sua versatilità e leadership in campo lo hanno reso una delle figure più influenti della competizione.

Il premio come Miglior Giovane della Champions League è stato assegnato a Désiré Doué. L’esterno 19enne del PSG ha brillato in finale, segnando due gol e fornendo un assist diventando il primo adolescente a segnare due gol in una finale di Champions League. Un premio che sa di vera beffa per Lamine Yamal, a suo modo altrettanto straordinario nel corso del torneo interrotto solo in semifinale dall’Inter.

Questi riconoscimenti evidenziano il dominio del PSG nella stagione 2024/25, con sette giocatori inclusi nell’undici ideale della Champions League, tra cui Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembélé e Désiré Doué; tutti parte di un 4-2-2-1-1 completato da Rice in centrocampo, Yamal e Raphina, sulle fasce e Bastoni come difensore centrale, unico italiano.