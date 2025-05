Pagelle PSG Inter: TOP e FLOP del match di Champions League

I top e i flop del match valido per la finale di Champions League: pagelle PSG Inter

Un epilogo davvero incredibile quello di stasera a Monaco. Neanche il più ottimista dei francesi e il più pessimista degli interisti poteva immaginare un punteggio simile: il 5-0 ha queste sottolineature individuali, ecco Top e Flop.

I TOP

Forse per omaggiare il grande assente della finale che l’avrebbe meritata (Lamine Yamal), il diciannovenne Doué fa una prestazione pazzesca. Classe 2005, pagato 5o milioni dal Rennes, premia la scelta di Luis Enrique che lo preferisce al narcisista Barcola. E lo ripaga alla grande, iniziando a fornire ad Hakimi il pallone dell’1-0 spostandosi sul centro-sinistra e servendo al compagno un vero cioccolatino. Poi firma il 2-0 con l’aiuto di una deviazione di Dimarco, ma il merito di guardare la porta e di inquadrarla perfettamente è tutto suo. Di fatto poi chiude i giochi con la rete del 3-0, freddezza e velocità combinate insieme. Di fronte, Sommer. Che un po’ per provocazione va considerato l’unico da salvare nel naufragio nerazzurro perché di responsabilità non ne ha, almeno nel particolare.

I FLOP

Nel Psg impossibile individuare un Flop. Diciamo che Donnarumma ha dovuto impegnarsi solo a intercettare un diagonale di Thuram a gara già ampiamente decisa e che il lavoro fatto sulle uscite alte non aumenterà le sue credenziali da Pallone d’Oro anche se molto bene eseguito. Nell’Inter i 4 in pagella sono praticamente unanimi. Con la sostituzione che ha patito come primo, Dimarco – davvero ingenuo sul 2-0 nel girarsi in modo maldestro – è il peggiore, almeno per Inzaghi.