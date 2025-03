Champions League, rammarico per Atalanta, Juve, Milan: chi le ha eliminate ha già un piede fuori dalla competizione

Champions League, aumenta il rammarico per la Caporetto dei playoff: chi ha eliminato Atalanta, Juve e Milan ha già un piede e mezzo fuori dalla Cooppa

Finito il turno d’andata degli ottavi di finale, ad Atalanta, Juve e Milan non rimane che mangiarsi le mani: Brugge, PSV e Feyenoord hanno già un piede fuori dalla Champions League.

I belgi hanno perso 3-1 contro l’Aston Villa e la gara di ritorno, per di più fuori casa, è parecchio in salita. Lo stesso discorso si può fare alla squadra di Van Persie: due gol da recuperare a Milano contro l’Inter. Se per queste due la rimonta è difficile, anzi difficilissima, per il PSV è fantascienza: 7-1 in casa contro l’Arsenal, serve un’impresa mai vista: all’Emirates servono 6 gol per sperare nei supplementari.