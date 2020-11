Champions League: gli arbitri per Real Madrid Inter e Atalanta Liverpool

L’UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la Champions League: in programma Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool

L’UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide di Champions League in programma martedì 3 novembre e valevoli per la terza giornata della fase a gironi. In campo l’Inter di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sarà Clement Turpin a dirigere il match tra Real Madrid e nerazzurri, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto ufficiale Frank Schneider, al VAR Francois Letexier e Jerome Brisard.

La sfida tra la Dea e il Liverpool sarà invece diretta da Ovidiu Hategan, assistito da Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Quarto ufficiale Sebastian Coltescu, al VAR Juan Marti­nez Munuera e Istvan Kovacs.