La Champions League del Bayern Monaco si è aperta con una vittoria sull’Atletico Madrid che ha permesso ai bavaresi di stabilire un nuovo record

Con la vittoria per 4-0 sull’Atletico Madrid, il Bayern Monaco ha stabilito un nuovo record per la Champions League stabilendo il nuovo primato per numero di vittorie consecutive nella massima competizione europea: 12.

Inoltre, in sette di queste 12 vittorie la squadra di Hansi Flick ha mantenuto la porta imbattuta.