Martedì ripartirà la Champions League per la terza giornata della fase a gironi. Anche per questo turno la Rai offrirà una partita in chiaro: Barcellona-Inter

La sosta che ha lasciato spazio alle Nazionali per la Uefa Nations League è praticamente terminata. Domani riprenderanno i campionati e le squadre stanno completando gli allenamenti per farsi trovare pronte. La Serie A ripartirà subito con delle sfide ricche di emozioni, quella che ovviamente spicca maggiormente è il derby della Madonnina tra Inter e Milan in programma domenica sera alle 20:30. Oltre ai campionati in settimana riprenderanno anche le coppe Europee per la terza giornata della fase a gironi e sopratutto in Champions League non mancheranno gare esaltanti, soprattutto per le italiane.

Anche in Europa l’Inter di Spalletti, che nel torneo sino ad ora non ha mancato un colpo battendo sia Tottenham che PSV, è attesa da una gara molto difficile sulla carta. La squadra milanese mercoledì, difatti, dopo il derby volerà in Spagna per sfidare il temibile Barcellona, anch’essa a punteggio pieno nel girone. Il gruppo B, vede in vetta sia i blaugrana che i nerazzurri, mentre in basso a quota 0 punti sostano PSV e Spurs. Quella di mercoledì dunque è un match che promette spettacolo in cui le due compagini si giocheranno un pezzetto di qualificazione.

Barcellona-Inter, in programma al Camp Nou, sarà trasmessa oltre che da Sky anche dalla Rai. La televisione di stato, dunque, offrirà anche per la terza giornata di Champions un appuntamento in prima serata agli appassionati. Le altre sfide, comprese quelle delle italiane (Manchester United-Juventus, Roma-CSKA Mosca e PSG-Napoli) saranno trasmesse in esclusiva dall’emittente satellitare.