Tra certezze e una solidità da ritrovare: l’Inter non può più sbagliare

L’Inter di Inzaghi impegnata in Champions League non può sbagliare e deve ritrovare le certezze della stagione scorsa.

Lautaro e Brozovic sono i due pilastri di questa Inter e Inzaghi non può privarsene in una partita così importante. Il tecnico dei nerazzurri dovrà ritrovare anche la solidità difensiva e anche per questo contro il Viktoria Plzen tornano in campo i titolari. Bastoni assieme a De Vrij e Skriniar. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.