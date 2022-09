Inter, Inzaghi: «Occhio al Plzen, ma non è decisiva. Onana o Handanovic? Ho scelto»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la partita contro il Viktoria Plzen: tutte le dichiarazioni della vigilia

Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa pre Viktoria Plzen-Inter:

VIKTORIA PLZEN – «È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l’hanno dimostrato anche in un campo difficile come quello Barcellona».

PARTITA DECISIVA – «No, però sappiamo l’importanza che ha e che dieci punti per passare un girone devi farne nove volte su dieci».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI