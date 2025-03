Champions League, il Lille cerca il colpaccio: dopo il pareggio in Germania l’obiettivo è eliminare il Borussia

Champions League, questa sera il Lille in campo contro il Borussia Dortmund: i francesi sognano di proseguire la loro incredibile stagione europea

Il Lille continua a sognare: la squadra di Genesio è tra le principali sorprese di questa Champions League: ha eliminato il Fenerbahce di Mourinho ai preliminari, nel girone unico ha battuto le due madrilene, pareggiato con la Juve ed è arrivata tra le prime 8. Contro il Borussia Dortmund ha pareggiato all’andata 1-1 e ora tra le mura amiche sogna di eliminare la finalista della scorsa stagione.

Il Borussia Dortmund non sta vivendo la sua stagione più facile: in campionato è lontana non solo dal Bayern Monaco, ma anche dalla zona Europea. Dopo l’esonero di Sahin è arrivato Niko Kovac e, se da una parte sono arrivati agli ottavi, in Germania la squadra vive ancora tra molti bassi e alcuni alti. I gialloneri, reduci dal ko per 1-0 contro l’Augsburg, questa sera ritrovano Guirassy, che può essere l’arma in più.