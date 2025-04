Champions League, Bologna e le sue sorelle europee: in tante sognano l’approdo alla prossima coppa

Champions League, Bologna, Mainz, Real Betis e le altre che sognano per la prossima stagione: nuove squadre si affacciano all’Europa maggiore

C’è un’aria fresca in giro per l’Europa: con molte big in difficoltà nei principali top 5 campionati europei tante squadre in questo finale di stagione si stanno affacciando alle parti alte di classifica, con l’obiettivo di essere presenti alla prossima Champions League. In questa specie di Erasmus calcistico non manca di sicuro il Bologna, quarto in Serie A e con l’intenzione di bissare l’esperienza di questa stagione.

In Germania il Mainz è quarto davanti a Borussia Dortmund, Lipsia e Stoccarda e con il giovane Bo Henriksen in panchina sogna la prima partecipazione alla principale competizione continentale. In Inghilterra chi sogna è il Nottingham Forest, rivelazione di stagione, ma non solo: con cinque squadre a partecipare grazie al ranking anche Brighton, Bournemouth e Fulham stanno combattendo alla pari delle big. In Spagna il Real Betis, battendo il Siviglia nel derby cittadino e allungando a 6 la striscia di vittorie consecutive (Real Madrid compreso), si è portato al quinto posto a pari punti con il Villarreal (anche la Spagna avrà probabilmente cinque squadre grazie al ranking. Anche in Ligue 1 Nizza e Strasburgo sgomitano: i provenzali sono solo a due punti dal Marsiglia di De Zerbi, gli alsaziani a 3.

Anche fuori dai top 5 campionati europei: in Austria, l’Austria Vienna guida la classifica a nove turni dalla fine, sorpassando il Salisburgo, che ha avuto una stagione difficile. Nella Eredivisie, l’Utrecht si trova al terzo posto, due punti sopra il Feyenoord, grazie anche al ritorno di Sébastien Haller. Infine, il Servette in Svizzera sta lottando per il titolo, con sei punti di vantaggio sullo Zurigo, mentre il Genk in Belgio è in testa alla classifica, a quattro punti di vantaggio sul Club Brugge, e punta a un posto in Champions.