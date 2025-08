La Champions riparte con due nuove regole e un grande favorito, ma le inglesi… Il PSG è la squadra da battere, ma il mercato folle dei club di Premier League promette una battaglia senza esclusione di colpi - Calcio News 24

Champions League, nuove regole in vista e il mercato potrebbe regalare ulteriori nuove sorprese

La caccia al trono del Paris Saint-Germain è ufficialmente aperta. Come analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport, la nuova edizione della Champions League riparte con una gerarchia chiara: i campioni in carica del PSG sono la squadra da battere, ma alle loro spalle un plotone di club inglesi “straricchi” ha speso cifre folli sul mercato per tentare l’assalto. In questo scenario, le quattro squadre italiane – Napoli, Inter, Atalanta e Juventus – si presentano ai nastri di partenza con l’etichetta di “guastafeste”, pronte a inserirsi in una lotta che si preannuncia spettacolare.

Il formato del torneo, con il girone unico a 36 squadre, resta invariato, ma sono stati introdotti due ritocchi regolamentari significativi. Il primo: la squadra meglio piazzata nella prima fase giocherà in casa la gara di ritorno non solo degli ottavi, ma anche di quarti e semifinali. Il secondo: se una testa di serie viene eliminata, la squadra che l’ha battuta ne erediterà il seeding nel tabellone.

Due novità che rendono la fase a campionato ancora più cruciale.

Se il PSG, per ora, osserva il mercato senza grandi scossoni, le rivali inglesi stanno spaventando la concorrenza. Il Liverpool ha investito 136 milioni per un talento generazionale come Wirtz, mentre l’Arsenal ha aggiunto la potenza di un bomber come Gyökeres. Il Chelsea, fresco campione del mondo, arriva con un’enorme iniezione di fiducia. In Spagna, il Real Madrid di Xabi Alonso si è rinnovato in difesa, mentre il Barcellona punta sulla voglia di riscatto del suo gioiello, Lamine Yamal.

E le italiane? Con il bonus del quinto posto perso a favore di Inghilterra e Spagna, il compito sarà ancora più arduo. L’Inter finalista riparte dalla prima fascia, Atalanta e Juventus dalla seconda, mentre il Napoli campione d’Italia dovrà lottare partendo dalla terza. Il sorteggio del 28 agosto a Montecarlo sarà decisivo per capire le reali ambizioni delle nostre squadre in una Champions sempre più ricca e competitiva.