Chelsea, Abramovich vende tutto! Il magnate svizzero Wyss: «C’è l’offerta per l’acquisto del club. Ma il patron russo chiede ancora troppo»

La proprietà del Chelsea potrebbe essere ceduta a breve.

La crisi tra il mondo occidentale e la Russia ha spinto il presidente Roman Abramovich ad affidare la gestione del club agli amministratori della Chelsea Foundation, la fondazione benefica dei blues.

Il sito svizzero Blick.ch ha riportato l’interesse di Hansjörg Wyss, un miliardario svizzero, amico di Abramovich, per il club londinese. Di seguito, le sue parole.

LE DICHIARAZIONI DI WYSS – «Abramovich è uno dei più stretti amici di Putin e come tutti gli oligarchi anche lui è in preda al panico. Sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra e vuole sbarazzarsi anche del Chelsea: martedì io e altre tre persone abbiamo ricevuto un’offerta per l’acquisto del club. Ora devo aspettare dai quattro ai cinque giorni, ma Abramovich attualmente sta chiedendo troppo. Ad oggi non sappiamo l’esatto prezzo di vendita, potrei decidere di entrare in società ma prima devo esaminare le condizioni generali. Tuttavia, quello che posso già dire, è che qualora io dovessi decidere di acquistare il Chelsea non lo farei da solo ma con un consorzio composto dai sei ai sette investitori».