Chelsea, Tuchel: «Il Burnley ci ha rubato un punto. È colpa nostra»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Burnley. Le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI TUCHEL – «Ecco perché tutti amano questo gioco: una squadra può rubare un punto se l’altra squadra si dimentica di segnare i gol che merita. Abbiamo fatto una partita fantastica, certo che sono dispiaciuto. Se giocassimo questa partita altre 100 volte, la vinceremmo 99. Oggi non l’abbiamo vinta, l’avrebbe decisa il secondo gol. È sempre possibile che sbagli un pallone, un cross. E’ colpa nostra, avremmo dovuto segnare ancora perchè abbiamo creato tante occasioni. Gli abbiamo fatto credere che era possibile rubare un punto per pura fortuna ed è quello che è successo. Questa non è la prima partita come questa e non sarà l’ultima. Sono rimasto impressionato dalla prestazione, dall’atteggiamento, dalla qualità mostrata. Siamo a buon punto. Oggi avremmo meritato di più. In un’altra partita forse saremo fortunati e ruberemo qualche punto».