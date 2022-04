Chelsea, caccia al dopo Rudiger: un nome in cima alla lista degli acquisti

Chelsea, partita la caccia al dopo Rudiger: un nome in cima alla lista dei possibili acquisti per i Blues. Le ultime novità

Antonio Rudiger è pronto a lasciare il Chelsea per unirsi a parametro zero al Real Madrid, dopo la decisione di non rinnovare il contratto con i londinesi.

Come riferito da Football London, i Blues sono quindi a caccia del sostituto del centrale tedesco: il primo nome sulla lista è quello di Jules Kounde, punto fermo della difesa del Siviglia trattato nelle scorse sessioni di mercato.