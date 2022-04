Rudiger Real Madrid, tutto fatto: da limare gli ultimi dettagli

Rudiger Real Madrid, tutto fatto per il tedesco: mancano da limare gli ultimi dettagli ma la parola è stata data

Il Real Madrid chiude un colpo per l’estate, tutto fatto per Rudiger. Il difensore tedesco in scadenza a giugno dal Chelsea era libero di firmare per un altro club. La scelta è ricaduta sui Blancos.

Un contratto lungo e ancora qualche dettaglio da definire, ma la volontà del giocatore è quella di volare a Madrid. Si spengono le residue speranze della Juve di vederlo in bianconero. Mancano pochi passi e poi Rudiger vestirà la camiseta blanca. Lo scrive Fabrizio Romano.