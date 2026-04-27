Sarri prima di Lazio Udinese: «Il rientro di Rovella una notizia stupenda, oggi dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro l’Udinese

Intervenuto nel corso del prepartita di Lazio Udinese, il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha presentato così la gara del 34° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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PARTITA – «Hanno avuto due giorni liberi per azzerare e poi abbiamo pensato a questa partita. Dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto e non pensare a ciò che è stato fatto seppur sia difficile da un punto di vista materiale che mentale. Scaricare l’adrenalina così non è facile».

ASSENZE – «Infortuni e assenze? Spero possano recuperare Zaccagni e Cataldi, non sono grandi infortuni ma acciacchi e spero in un rientro veloce nella prossima settimana».

ROVELLA – «Rovella? Vediamo come va la partita. il suo rientro non è solo buono è una notizia stupenda seppur non abbia ancora fatto una partita intera quindi si vedrà».