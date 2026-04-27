Nani prima di Lazio Udinese: «Il nostro primo obiettivo è la salvezza. Su Zaniolo decidiamo noi col calciatore, lui sta bene qui»

Il direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro la Lazio

Intervenuto nel corso del prepartita di Lazio Udinese, il direttore sportivo dei friulani, Gianluca Nani, ha presentato così la gara del 34° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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OBIETTIVO – «Diciamo che il nostro primo obiettivo è salvarci poi lo abbiamo fatto, poi i giocatori sono stati bravi ma vorremmo finire bene il campionato. Una società come la nostra deve essere poi brava a cercare talenti, proporli e a migliorarsi».

GIOIELLINI – «Allora io rispondo Zaniolo abbiamo il diritto di riscatto quindi decidiamo noi poi la decisione va presa con il giocatore. Lui sembra voglia rimanere però siamo concentrati su altro. Finire bene la stagione, programmare bene la prossima, Zaniolo sta bene qua e noi crediamo in lui. Ci siederemo con il mister e vediamo insieme. Atta e gli altri siamo contenti siano richiesti. Non dobbiamo per forza vendere ci piacerebbe ripartire da giocatori più forti poi se le offerte al calciatore sono importanti per noi è difficile tenerli ma noi vorremmo tenerli perché non abbiamo necessità di vendere. Io dico sempre è importante ripartire dai più forti ma essere anche abili nel sostituire chi parte sempre meglio. Fosse per me li terrei tutti ma se arrivano opportunità faremo delle scelte».