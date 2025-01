Chelsea, una volta partito Casadei si guarda di nuovo in Serie A per il sostituto: ecco il nome e le cifre

Chelsea, con Casadei in uscita i Blues guardano in Serie A per il sostituto: piace quel profilo, i dettagli sulle cifre e i tempi

Il Chelsea, in attesa di chiudere il trasferimento di Cesare Casadei – con Torino e Lazio in una dura lotta a colpi di rilanci – ha già messo nel mirino il suo successore, guardando proprio in Serie A.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ai Blues piace Reda Belahyane del Verona: trattativa che, una volta ceduto Casadei, si può chiudere sui 15 milioni.