Chelsea, Kantè: «Giocato da grande squadra. Vogliamo la finale»

N’Golo Kantè, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni.

«Siamo contenti, abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Il risultato è positivo, non abbiamo concesso molto. Cercheremo di giocare meglio in casa per conquistare la finale. Dobbiamo essere ottimisti e vedere il lato positivo, potevamo segnare di più, ma l’importante è aver creato tante occasioni da gol».