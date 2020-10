Chelsea, Lampard: «Sono frustrato, è deludente non aver vinto»

Frank Lampard è visibilmente deluso dopo il pareggio per 3-3 contro il Southampton: ecco le parole del tecnico londinese

Frank Lampard ha commentato il pareggio per 3-3 tra il suo Chelsea e il Southampton. Le sue parole in conferenza stampa.

«Sono frustrato, esattamente come i miei giocatori soprattutto per come avevamo interpretato il primo tempo: avevamo fatto bene, ma appena concedi qualcosa può cambiare tutto. Dovevamo fare meglio, quando sei avanti per 3-2 devi portarla a casa, è deludente non essere riusciti a farlo».