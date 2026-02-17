Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues

Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: tra infortuni, cali di rendimento e stanchezza. La situazione dei Blues

Non è un mistero che il Mondiale per Club disputato la scorsa estate abbia presentato un conto salatissimo alla stagione del Chelsea. Tra infortuni, cali di forma e una stanchezza cronica che attanaglia la rosa, i Blues stanno pagando dazio. Stelle del calibro di Cole Palmer, Moises Caicedo ed Enzo Fernandez hanno convissuto con acciacchi per mesi, giocando spesso sul dolore, vittime di un calendario che non concede tregua. Ecco perché, prima del ritorno in campo contro il Burnley, il club ha optato per una strategia drastica: rompere le righe e concedere un mini-break rigenerante che The Sun ha raccontato.

San Valentino al sole

Mentre il Regno Unito è stretto nella morsa del gelo, la colonia del Chelsea è migrata in massa verso gli Emirati Arabi. Cole Palmer è stato il primo a far perdere le proprie tracce, saltando la trasferta di Hull per trascorrere il giorno di San Valentino a Dubai con la compagna. Ma il fantasista non era solo: con lui c’era una folta delegazione composta da Wesley Fofana, Enzo Fernandez e Marc Cucurella (avvistato anche Joao Pedro), tutti partiti alla ricerca di un po’ di “winter sun”.



Party e necessità

Tra relax in spiaggia e qualche serata mondana al “Club Blu” negli Emirati, i giocatori hanno cercato di staccare la spina mentalmente e fisicamente. Una scelta che potrebbe far storcere il naso a qualche tifoso – vedendo anche rivali come Alejandro Garnacho dello United cavalcare cammelli in Egitto – ma che trova una solida giustificazione nei dati. Questi ragazzi hanno accumulato un minutaggio mostruoso nelle ultime due stagioni tra club e nazionale. Il simbolo di questo logorio è proprio Marc Cucurella: il giocatore con più minuti nelle gambe tra la stagione 24/25 e quella attuale, ora costretto ai box per un infortunio al bicipite femorale. Il corpo ha detto basta, la vacanza a Dubai era l’unica cura possibile per provare a salvare il finale di stagione.