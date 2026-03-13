Chelsea, stangata per Pedro Neto: squalifica e maxi‑multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzione

Chelsea, Pedro Neto nei guai: una giornata di stop e multa salata per le offese alla terna arbitrale. Tutti i dettagli

Guai confermati per Pedro Neto, che ha ricevuto una giornata di squalifica e una multa di circa 81 mila euro dopo gli episodi avvenuti al termine di Arsenal‑Chelsea del 1° marzo. L’esterno portoghese, sostituito al 70’, avrebbe ritardato l’uscita dal campo e rivolto espressioni offensive all’arbitro e ai suoi assistenti. La commissione disciplinare indipendente ha parlato di “condotta scorretta post‑sanzione”, un’accusa che il giocatore ha ammesso, portando alla decisione definitiva: oltre al rosso già scontato, Neto dovrà saltare un’ulteriore partita.

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La nota ufficiale ha chiarito come il comportamento del calciatore sia stato valutato con particolare severità, vista la natura dell’episodio e il contesto di tensione in cui è maturato. Il Chelsea, già penalizzato dall’espulsione durante la gara, dovrà ora fare i conti con un’altra assenza pesante in un momento cruciale della stagione. La sanzione economica, particolarmente elevata, riflette la volontà della Premier League di intervenire con fermezza nei confronti di atteggiamenti ritenuti irrispettosi verso la terna arbitrale.

A complicare ulteriormente il quadro c’è un altro episodio recente: anche nella sfida di Champions League contro il PSG, Neto è finito sotto i riflettori per aver spinto un raccattapalle che stava ritardando la restituzione del pallone. Un gesto che ha alimentato nuove polemiche sul suo comportamento e che potrebbe incidere sulla percezione del giocatore da parte degli organi disciplinari nelle prossime settimane.