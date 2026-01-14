Chelsea, nome a sorpresa per la trequarti! Giocava in Serie A…Chi potrebbe acquistare il club inglese

Chelsea, sorpresa per rinforzare la trequarti! Era in Serie A…Chi potrebbe arrivare nei Blues, tutti i dettagli

Il Chelsea, guidato dal nuovo tecnico Liam Rosenior, punta a rinforzare il centrocampo per l’assalto alla zona Champions League e ha messo nel mirino Lucas Paqueta del West Ham. Secondo il giornalista Renan Moura, i Blues sono tra i club interessati al brasiliano, che ha ancora 18 mesi di contratto con gli Hammers. Tuttavia, Paqueta sembra deciso a lasciare l’Inghilterra dopo la fine delle indagini per presunto spot-fixing, dalle quali è stato scagionato l’estate scorsa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Queste vicende hanno già compromesso un trasferimento al Manchester City nel 2023 per 85 milioni di sterline. Attualmente, il West Ham valuta il giocatore oltre 35 milioni di sterline e, nonostante l’interesse del Flamengo (ex club di Paqueta), è riluttante a cederlo a metà stagione, soprattutto considerando la lotta per non retrocedere.

In questa stagione, Paqueta ha collezionato 4 gol e 1 assist in 18 presenze in Premier League. La sua incertezza sul futuro lo ha portato a chiedere di non essere convocato per la recente vittoria in FA Cup contro il QPR. Con il mercato invernale aperto, la situazione del centrocampista brasiliano è da monitorare, con il Chelsea pronto a inserirsi nella corsa se le condizioni lo permetteranno, sfidando il Flamengo e cercando di convincere il West Ham a privarsi di una pedina fondamentale.