Non è un momento semplice per il Chelsea e per Graham Potter, dopo la sconfitta contro il Southampton il tecnico è stato confermato

Non è un momento semplice per il Chelsea e per Graham Potter, dopo la sconfitta contro il Southampton il tecnico è stato confermato.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’allenatore avrebbe incassato la fiducia da parte del presidente ma deve invertire il trend di risultati sin qui ottenuti.