Chelsea, Potter rimprovera Havertz: «Quando un giocatore segna ha sicuramente qualcosa da buttare fuori dal corpo, ma...»

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha rimproverato il suo giocatore, Kai Havertz, che ha deriso il portiere avversario dopo un gol nel match pareggiato 2-2 contro l’Everton.

PAROLE – «Quando un giocatore segna ha sicuramente qualcosa da buttare fuori dal corpo, deve festeggiare perché si prova grande gioia. Detto questo, non si deve coinvolgere il rivale. Non è necessario e non sono d’accordo sull’accaduto. Questo è il mio punto di vista».