Chelsea, si pensa a Mendy per sostituire Kepa

Il Chelsea avrebbe individuato in Mendy il sostituto di Kepa

Il Chelsea non crede più in Kepa Arrizabalaga e sarebbe ora alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero trovato in Edouard Mendy del Rennes il perfetto erede dello spagnolo.

Il Chelsea avrebbe già offerte per l’estremo difensore francese classe 1992 circa 20 milioni di euro. Dopo i grandi rinforzi arrivati in tutte le zone del campo, il club londinese di appresta ora anche a puntellare la porta.