Chelsea, situazione rinnovi bloccati: in tre restano in dubbio per l’estate

Situazione rinnovi bloccata in casa Chelsea fino a nuovo ordine: Rudiger, Christensen e Azpilicueta sono in scadenza al 30 giugno

La situazione in casa Chelsea si fa un po’ particolare. Dopo la cessione della società da parte di Abramovich e i beni congelati del patron russo, ora anche il mercato ha subito una brusca frenata.

Anche per la situazione rinnovi i Blues dovranno attendere un nuovo ordine. Intrigati i rinnovi di Rudiger, Christensen e Azpilicueta in scadenza il 30 giugno. Al momento non potranno mettersi d’accordo per rinnovare. Così come per loro, i blues non potranno effettuare operazioni di mercato, fino a nuovo ordine. Lo riporta Gianluca Di Marzio.