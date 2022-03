Chelsea, Thiago Silva cita il Milan e Paolo Maldini rispondendo a una domanda sul futuro: «Voglio giocare fino a 40/41 anni»

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato del suo futuro al sito ufficiale dei Blues. Ecco le sue dichiarazioni.

IL FUTURO – «Spero di fare come Maldini al Milan, giocare fino a quarant’anni. È il mio piano per il futuro immediato e mi sto preparando per questo».