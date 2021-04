Chelsea, Tuchel: «Col Porto sarà dura. Non perdiamoci nei sogni»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Porto

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni.

«Qualsiasi squadra che si trovasse al nostro posto non avrebbe altro in testa se non la qualificazione alla semifinale e poi alla finale. In più noi siamo anche in semifinale di FA Cup e questo significa che giocheremo in quel caso come in Champions per vincere. Sono stato molto chiaro perché non abbiamo niente da nascondere. Un club come il Chelsea, con la sua struttura, cultura sportiva e qualità fornisce la possibilità ad ogni tecnico e ad ogni calciatore di competere per vincere ogni partita e tutte le competizioni a cui partecipa. Io sono arrivato a Londra per vincere le gare e vincere i trofei. Questo è ciò che chiedo a me stesso, ma sono anche consapevole che non esiste gara più complessa della prossima e non abbiamo altro pensiero che non sia il Porto. Non dobbiamo perderci in sogni, speranze o molte parole. Dobbiamo essere solo concentrati per affrontare una battaglia molto dura».