Chelsea, Tuchel: «Koulibaly? Ci lavoravamo da anni»

Le parole di Tuchel, allenatore del Chelsea, sull’acquisto di Koulibaly: «Lo cercavamo da anni, ma il Napoli è un cliente difficile»

Con l’avvio della Premier League Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Koulibaly ai Blues. Di seguito le sue parole.

«Lo abbiamo seguito per molti anni, io e il mio staff, ci abbiamo provato tante volte ma è molto difficile ottenere giocatori dal Napoli. Era un leader. Avevamo informazioni da Edou e Jorginho. Abbiamo sempre avuto lo stesso feedback: è un leader e un fantastico modello per i compagni. Si vede la sua qualità in difesa, la posizione del corpo, il tempismo in difesa. Sa usare entrambi i piedi, è sicuro, mobile e molto esperto. Abbiamo visto la possibilità e ci siamo andati. Sono molto felice».