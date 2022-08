Chelsea, Tuchel: «Non siamo abbastanza forti per queste trasferte»

Le parole di Tuchel dopo la sconfitta del Chelsea contro il Southampton: «Non siamo abbastanza forti per vincere queste trasferte»

Il Chelsea ha perso ieri sera nella trasferta contro il Southampton per 2-1. A segno Sterling per i Blues e Lavia e Armstrong per i Saints. Di seguito le parole di Tuchel.

«Non siamo abbastanza forti per vincere queste trasferte. Era la stessa storia a Leeds. Ci hanno fatto perdere l’equilibrio in due minuti e non abbiamo trovato risposte. Eravamo sbilanciati. Siamo stati fortunati a non subire il terzo gol all’inizio del secondo tempo. Non siamo stati abbastanza forti, la nostra difesa era troppo morbida».