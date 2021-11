Chelsea, Tuchel: «Regalato un gol allo United. Lukaku non è in forma»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Manchester United

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BBC Sport.

PAREGGIO – «Sono assolutamente contento della prestazione. Abbiamo dominato dal primo minuto, siamo stati aggressivi e non abbiamo mai smesso di attaccare. Purtroppo il loro gol ce lo siamo fatti da solo».

LUKAKU OUT – «Se è in piena forma è un titolare, ma al momento non lo è. Ha giocato anche più di quanto avrei voluto, ma eravamo così vicini alla porta avversaria che ho pensato che la sua presenza avrebbe potuto aiutarci».