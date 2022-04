Chelsea, Tuchel: «Solo in un modo possiamo sperare di rimontare»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match di ritorno con il Real Madrid: le sue dichiarazioni

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza alla vigilia di Real Madrid-Chelsea.

LE PAROLE – «Non abbiamo grandi opzioni di rimonta dopo il risultato dell’andata, specialmente giocando in questo stadio. Servirà la nostra versione migliore e allora potremo provarci, considerando che dovremmo vincere minimo con due gol di scarto e farne tre per la qualificazione. Dobbiamo imparare dalla gara della scorsa settimana, il bello della Champions è che puoi utilizzare quello che è successo all’andata per preparare il ritorno in poco tempo. Andremo al Bernabeu sapendo di avere la necessità di imporre maggiormente il nostro gioco rispetto a quanto fatto invece settimana scorsa».