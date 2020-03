Chelsea: Ziyech sta facendo la differenza in Eredivisie

Ziyech l’anno prossima giocherà con la maglia del Chelsea. In questa sua ultima stagione all’Ajax sta facendo bene

Ziyech è il primo rinforzo della prossima stagione per il Chelsea. Per quanto l’Ajax stia faticando (non era facile sopperire alle partenze di De Ligt e De Jong), il talento marocchino continua a essere una delle fonti di gioco più importante della squadra.

Non tanto per i gol (“solo” 6), quanto soprattutto per gli assist. Ne ha fatti ben 12, record nel campionato olandese. Inoltre, come riporta Whoscored.com, è il giocatore che ha creato più chiare occasioni da gol finora in Eredivise.