Chiellini annuncia: «Spalletti? Ha migliorato la squadra, vogliamo confermarlo! Nessuno di noi ha dubbi su quella cosa»

Il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha voluto dire la sua nel prepartita del match di stasera in campionato contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Cagliari Juventus, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini ha risposto così anche in merito al futuro di Luciano Spalletti.

CLIMA – «Sì, se smette un po’ di piovere è meglio, però non fa freddo, quindi si sta decisamente bene».

PARTITA TRAPPOLA – «Locatelli diffidato? Giusto che giochi sono tutte importanti, oggi è una partita trappola, tre punti oggi sarebbero un messaggio importante per noi stessi, ci permetterebbe di trovare continuità in trasferta e presentarsi al doppio impegno di settimana prossima nel migliore dei modi».

CRESCITA – «La Juve è cresciuta, Bologna ha dato consapevolezza. Le precedenti partite avevano denotato difficoltà e un po’ di rigetto. Da Bologna abbiamo invece preso consapevolezza e anche con la Roma. La squadra ha iniziato a capire di più quello che chiedeva di l’allenatore. Peccato per la partita col Lecce, ma se fai la somma c’è del buono anche da quella partita, il gruppo si è compattato e lo si è visto ancora di più a Sassuolo. Oggi è un banco di prova importante».

SPALLETTI – «Il futuro di Spalletti? Da parte nostra c’è sempre stata un’idea chiara. Per me non è un contratto di sei mesi, per me è l’allenatore dei prossimi anni. Ne parleremo a tempo debito ma nessuno di noi ha dubbi al riguardo».