Chiellini impazzito per Sinner: il dirigente bianconero alle ATP Finals – VIDEO

Una serata importante per lo sport italiano con l’attuale numero 1 del Mondo Jannik Sinner che ha affrontato Ruud nella semifinale delle ATP Finals che si stanno tenendo a Torino vincendo 6-1 6-2. Presente in tribuna il dirigente bianconero Giorgio Chiellini, la cui esultanza al punto del tennista italiano è già virale sui social.

Giorgio Chiellini is LOVING what he's seeing from Sinner 🔥 pic.twitter.com/ePrriSAg8J

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) November 16, 2024