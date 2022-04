Inchiesta Juve: la email di Chiellini al vaglio dei magistrati

I magistrati torinesi hanno acquisito le mail in cui Chiellini faceva da mediatore tra società e calciatori

Secondo quanto riportato da Tuttosport la questura di Torino avrebbe avuto accesso alla email in cui, all’inizio della pandemia, Giorgio Chiellini si metteva in contatto con i suoi compagni di squadra per dilazionare i pagamenti dei loro stipendi.

La Juve si era impegnata, stando al messaggio, a ripagare quegli stipendi nelle stagioni successive con delle scritture private, che potrebbero causare un reato di falso in bilancio. Il quotidiano prosegue dicendo che questo accordo era di pubblico dominio, in quanto se ne era discusso alla luce del sole.