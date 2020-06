Chiellini, vicino il rientro in gruppo in vista del derby

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Chiellini potrebbe rientrare in gruppo dopo il match contro il Genoa ed essere convocato per il derby

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo mercoledì dopo il match contro il Genoa per poi essere convocato con ogni probabilità da Maurizio Sarri per il derby contro il Torino di sabato pomeriggio alle 17:15.

In ogni caso è difficile che il capitano bianconero possa partire dal 1′ minuto: lo staff medico predica massima cautela per evitare il rischio di ricadute.