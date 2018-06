Tutti in Chiesa: pronta una maxi-asta per il viola

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, piace alle big. Pronta una maxi-asta tra le inglesi, la Juventus e l’Inter

La Fiorentina si coccola Federico Chiesa ma il talento classe ’97 potrebbe presto andare via da Firenze. Il giocatore è finito nel mirino di Inter e Juventus ma non solo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore viola, il più pagato a Firenze con 2 milioni (con i bonus) fino al 2022 può valere sui 100 milioni di euro, soprattutto perché intorno a lui è pronta a scatenarsi una vera e propria asta con i grandi club italiani (come vi abbiamo riferito in esclusiva c’è anche il Napoli, leggi anche: Chiesa Napoli: le ultimissime) e stranieri pronti a far follie per il giovane calciatore viola.

Li­verpool, Manchester United e Manchester City hanno redatto relazioni con voti molto alti e qualche telefonata è già arriva­ta. Il giocatore è gestito da papà Enrico, che ne cura gli interessi, ma sa che un altro anno alla Fiorentina potrebbe aiutarlo a trovare la giusta maturazione. La Fiorentina vuole trattenerlo, almeno per un altro anno, ma in caso di maxi-asta non sarà facile dire di no alle offerte. La Juve spera in un Bernardeschi-bis ma il rischio asta, questa volta, è concreto.