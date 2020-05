L’attaccante della Fiorentina Chiesa ha parlato dello slittamento all’anno prossimo degli Europei 2020

Federico Chiesa si è detto soddisfatto dello slittamento all’anno prossimo degli Europei 2020. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport.

«Lo spostamento dell’Europeo può essere una buona cosa per chi, come me e Zaniolo, avrà la possibilità di sfruttare un altro anno e crescere sul piano dell’esperienza», ha concluso l’attaccante della Fiorentina.