Chiesa di nuovo in Serie A? Il Liverpool pensa a questa soluzione: ecco le squadre interessate

Possibile ritorno di Federico Chiesa in Serie A? Dopo l’anno deludente al Liverpool ecco i possibili scenari per l’esterno

Federico Chiesa potrebbe presto lasciare il Liverpool dopo una stagione deludente e fare ritorno in Serie A. L’esterno offensivo, ex Juve, non ha trovato spazio nei piani del tecnico Arne Slot, collezionando poche presenze e segnando solo nelle ultime partite a campionato ormai deciso. Arrivato nell’estate 2024 per 12 milioni di euro più 3 di bonus, Chiesa ora potrebbe partire a prezzo di saldo: il Liverpool è disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto, condizione che ha attirato l’interesse di diversi club italiani. Un ritorno in bianconero è da escludere, nonostante la stima di Antonio Conte, possibile futuro allenatore bianconero: l’addio tra Chiesa e la Juve è stato infatti burrascoso e definitivo, con il club che lo aveva già messo ai margini prima della cessione. L’Italia, però, resta nel destino del giocatore, che guarda con favore a un ritorno in patria per rilanciare la sua carriera.

In Serie A, il Napoli è uno degli scenari più concreti, ma solo nel caso in cui Conte resti sulla panchina azzurra: l’ex ct lo apprezza molto e lo vedrebbe bene come alternativa sugli esterni. In caso contrario, soprattutto con l’arrivo di Allegri, l’ipotesi napoletana si allontanerebbe. L’Inter segue da tempo il giocatore: già nell’estate 2023 Marotta aveva sondato il terreno con l’entourage di Chiesa, e ora potrebbe tornare alla carica sfruttando l’occasione del prestito. Anche Milan e Roma osservano con attenzione: i rossoneri sono pronti a rinnovare la rosa puntando su profili italiani, mentre i giallorossi avevano già tentato l’assalto in passato e potrebbero tornare in corsa a seconda delle scelte del nuovo allenatore. In tutti i casi, il futuro di Federico Chiesa sembra destinato a rientrare nei confini della Serie A, dove diverse squadre sono pronte a scommettere sul suo rilancio.