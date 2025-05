Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve

Federico Chiesa, dopo una stagione molto complicata al Liverpool, sempre ai margini, cosa succederà quest’estate? Le ultime dall’Inghilterra

Federico Chiesa ha vissuto una stagione difficile al Liverpool, condizionata da problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo a sole cinque presenze in Premier League, tutte dalla panchina. Nonostante le voci su un possibile ritorno in Italia con tante squadre interessate – dal Napoli a Inter, Milan e anche Lazio – il club inglese non ha intenzione di cederlo. Secondo TBR Football, l’insider Graeme Bailey ha rivelato che la dirigenza dei Reds apprezza moltissimo l’atteggiamento del numero 14, che non ha mai fatto polemica per lo scarso minutaggio: «Non si è mai lamentato, non ha parlato con i media italiani, questo dice molto di lui come persona oltre che come calciatore».

Sebbene l’ex Juve sia rimasto fuori dalla distinta in più occasioni negli ultimi mesi, continua a godere di grande stima tra i tifosi e all’interno dello spogliatoio. La sua professionalità e il rispetto verso l’allenatore Arne Slot sono stati notati, tanto che il Liverpool sarebbe pronto a offrirgli una nuova chance nella prossima stagione. Per lasciare davvero il segno, però, sarà fondamentale trasformare l’apprezzamento umano in prestazioni concrete sul campo.